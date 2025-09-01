VIDEO – Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, più di 800 morti e 2800 i feriti
RAINEWS – Najib Ahmad Amir, direttore del centro di sismologia in Pakistan, afferma che una rete di stazioni di monitoraggio dei movimenti sismici ha registrato almeno nove scosse di assestamento in seguito al terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan. Amir ha aggiunto che le scosse di assestamento potrebbero continuare per due giorni, finché la placca tettonica non tornerà nella sua posizione originale.
Il terremoto ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, 27 chilometri a nord-est di Jalalabad, una città di circa 200.000 abitanti nella provincia di Nangarhar, e a una profondità relativamente bassa di 8 km, secondo lo United States Geological Survey (Usgs).