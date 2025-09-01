lunedì, Settembre 1, 2025
VIDEO – Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, più di 800 morti e 2800 i feriti

RAINEWS – Najib Ahmad Amir, direttore del centro di sismologia in Pakistan, afferma che una rete di stazioni di monitoraggio dei movimenti sismici ha registrato almeno nove scosse di assestamento in seguito al terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan. Amir ha aggiunto che le scosse di assestamento potrebbero continuare per due giorni, finché la placca tettonica non tornerà nella sua posizione originale.Expand article logo  Continua a leggere

Il terremoto ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, 27 chilometri a nord-est di Jalalabad, una città di circa 200.000  abitanti nella provincia di Nangarhar, e a una profondità relativamente bassa di 8 km, secondo lo United States Geological  Survey (Usgs). 

