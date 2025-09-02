martedì, Settembre 2, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio in casa nella notte, morte madre 95enne e figlia nel ravennate

Il Faro
Un incendio divampato in un’abitazione nella tarda serata di ieri ha causato due morti a Masiera di Bagnacavallo, nel Ravennate. Vittime madre e figlia, che in quel momento si trovavano in casa. Vano l’intervento dei Vigili del Fuoco: i pompieri hanno domato le fiamme, ma le due donne erano già decedute.
Ancora da stabilire l’origine del rogo. Secondo quanto ricostruito, alcuni vicini di casa nel dare l’allarme hanno immediatamente tentato di spegnere le fiamme con un estintore domestico, ma senza riuscirci a causa dell’estensione dell’incendio.

L’anziana era allettata, la 69enne ha tentato invano di salvarla

Intorno alle 23 di questa notte una donna di 95 anni e la figlia di 69 anni sono morte in un incendio verificatosi nella loro abitazione di Masiera tra Fusignano e Bagnacavallo, nel Ravennate. I vicini sono stati i primi a intervenire cercando di spegnere le fiamme. Poco dopo sono giunti i vigili del Fuoco. La 95enne era allettata e la figlia avrebbe tentato invano di salvarla.  

https://www.rainews.it/articoli/2025/09/incendio-in-casa-nella-notte-morte-madre-95enne-e-figlia-nel-ravennate-1935e199-999b-4814-bb9e-f56a88859f52.html

