Incendio in un appartamento in via Volturno: in salvo il proprietario e i suoi tre gatti

VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 7 di questa matina, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Volturno.

La squadra VVF di Macerata, con autobotte e autoscala, ha spento l’incendio e ha portato in salvo una persona prima di affidarla alle cure del 118.

All’interno dell’appartamento erano presenti 3 gatti che sono stati portati in salvo e affidati al legittimo proprietario.

Sul posto presenti anche personale dell’Arma dei Carabinieri per quanto di competenza.