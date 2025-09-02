Incendio in un appartamento in via Volturno: in salvo il proprietario e i suoi tre gatti
VIGILI DEL FUOCO
Poco prima delle 7 di questa matina, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Volturno.
La squadra VVF di Macerata, con autobotte e autoscala, ha spento l’incendio e ha portato in salvo una persona prima di affidarla alle cure del 118.
All’interno dell’appartamento erano presenti 3 gatti che sono stati portati in salvo e affidati al legittimo proprietario.
Sul posto presenti anche personale dell’Arma dei Carabinieri per quanto di competenza.