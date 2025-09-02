Interventi dei Vigili del Fuoco marchigiani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MACERATA – INCENDIO APPARTAMENTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6:45 circa in via Volturno per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina.

La squadra VVF di Macerata, con autobotte e autoscala, ha spento l’incendio e portato in salvo una persona affidandola alle cure del 118.

All’interno dell’appartamento erano presenti 3 gatti che sono stati portati in salvo e affidati al legittimo proprietario.

Sul posto i Carabinieri.

———————————

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – INCIDENTE STRADALE – Intorno alle 15 i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti sulla strada statale Adriatica, al chilometro 387, per lo scontro tra una moto ed un’auto. Si collaborava con il personale sanitario per l’assistenza alle persone coinvolte con il conducente della moto che risultava esser deceduto. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Dal Comando di Ascoli Piceno