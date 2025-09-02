martedì, Settembre 2, 2025
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

Un grosso incendio in una torbiera provoca devastazione per giorni in un’area vasta

Il Faro
Spread the love

L’incendio che divampava da settimane è stato finalmente domato (Immagine: South Wales Fire and Rescue Service)

Ci è voluta quasi una settimana alle squadre dei vigili del fuoco del South Wales Fire and Rescue Services (SWFRS) per domare un incendio boschivo a Clydach Dingle , vicino a Brynmawr, che ha danneggiato oltre 500 acri di macchia e torbiera.

Sebbene i vigili del fuoco siano intervenuti per spegnere l’incendio a partire dal 26 agosto, i residenti hanno affermato che l’incendio 
era in corso da tre settimane. Tuttavia, la situazione sembra ora essersi calmata, poiché i vigili del fuoco affermano che al momento non ci sono “segni di focolai”.

L’incendio di 
Brynmawr si è rivelato difficile da spegnere poiché il terreno stesso è una fonte di combustibile che può bruciare per giorni e raggiungere temperature elevate. Gli incendi di torba rappresentano un grave problema ambientale poiché il terreno immagazzina notevoli quantità di carbonio che viene rilasciato nell’atmosfera durante un incendio.

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/deep-seated-peat-bog-fire-32392603?

Potrebbe anche interessarti

COMUNICATO STAMPA DEL 31 OTTOBRE 2022 dei Vigili del Fuoco di Catanzaro

Il Faro

Due incendi sul territorio bergamasco

Il Faro

Interventi acquatici del Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *