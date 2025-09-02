Un grosso incendio in una torbiera provoca devastazione per giorni in un’area vasta

Spread the love

L’incendio che divampava da settimane è stato finalmente domato (Immagine: South Wales Fire and Rescue Service)

Ci è voluta quasi una settimana alle squadre dei vigili del fuoco del South Wales Fire and Rescue Services (SWFRS) per domare un incendio boschivo a Clydach Dingle , vicino a Brynmawr, che ha danneggiato oltre 500 acri di macchia e torbiera.

Sebbene i vigili del fuoco siano intervenuti per spegnere l’incendio a partire dal 26 agosto, i residenti hanno affermato che l’incendio

era in corso da tre settimane. Tuttavia, la situazione sembra ora essersi calmata, poiché i vigili del fuoco affermano che al momento non ci sono “segni di focolai”.

L’incendio di

Brynmawr si è rivelato difficile da spegnere poiché il terreno stesso è una fonte di combustibile che può bruciare per giorni e raggiungere temperature elevate. Gli incendi di torba rappresentano un grave problema ambientale poiché il terreno immagazzina notevoli quantità di carbonio che viene rilasciato nell’atmosfera durante un incendio.

