VIDEO – Attività preparatorie per l’inizio delle ricerche strumentali del ragazzo scomparso nelle acque del Lago Maggiore,

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGIILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Questa mattina i sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Lombardia hanno avviato le attività preparatorie per l’inizio delle ricerche strumentali del ragazzo scomparso nelle acque del Lago Maggiore, in località Caldè (comune di Castelveccana).

Il ROV, il robot subacqueo che nei giorni scorsi ha permesso il ritrovamento del corpo del turista tedesco sul Lago di Como, è stato trasferito e rischierato sul Lago Maggiore per proseguire le ricerche.

Presso il cantiere nautico Marinestar di Luino è stata varata l’imbarcazione che fungerà da piattaforma operativa per il ROV. Nelle prossime ore si concluderanno le operazioni di allestimento tecnico. L’inizio delle attività di ricerca è previsto per la mattinata di domani.

Attualmente è già operativo un ROV della Guardia Costiera. Le operazioni si svolgeranno in stretta sinergia tra Vigili del Fuoco, Nuclei Navali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, e Guardia Costiera.