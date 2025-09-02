VIDEO – Enorme frana in Sudan, oltre 1000 morti a Darfur – spazzato via un villaggio, un solo sopravvissuto

Spread the love

Una frana di grandi dimensioni nella regione del Darfur , nel Sudan occidentale , ha distrutto un villaggio, provocando la morte di oltre 1.000 persone, ha dichiarato lunedì un gruppo ribelle che controlla la zona.

La frana si è verificata domenica nel villaggio di Tarasin, situato sui Monti Marra, dopo giorni di pioggia incessante

Il movimento ribelle ha affermato che nel villaggio colpito dal disastro c’è un unico sopravvissuto.

“Le prime informazioni indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille individui, e un solo sopravvissuto”, ha affermato il gruppo.

Il gruppo ha fatto appello alle Nazioni Unite e alle agenzie umanitarie internazionali affinché contribuiscano al recupero dei corpi delle vittime.

Martedì, il Consiglio sovrano al potere nella capitale Khartoum ha pianto “la morte di centinaia di residenti innocenti” nella frana.

In una nota si afferma che sono state mobilitate “tutte le capacità possibili” per sostenere la regione.

Nel frattempo, foto e filmati che circolano sui social media sembrano mostrare ampie sezioni del versante della montagna crollate, con il villaggio presumibilmente sepolto sotto uno spesso strato di fango e alberi sradicati.

Il Sudan è attualmente al terzo anno di una sanguinosa guerra civile e sta vivendo una delle peggiori crisi umanitarie al mondo . In alcune zone del Darfur è stata dichiarata una carestia.

Le persone in fuga dalla guerra tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) nello stato del Darfur settentrionale hanno cercato rifugio nella zona dei Monti Marra, dove cibo e medicinali scarseggiano.