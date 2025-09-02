VIDEO – Usa, scontro tra due aerei da turismo in Colorado: un morto e tre feriti

Spread the love

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite dopo che due piccoli aerei si sono scontrati in volo nei pressi dell’aeroporto municipale di Fort Morgan, nel nord-est del Colorado.

Un Cessna 172 e un Extra Flugzeugbau EA300 si sono scontrati domenica mattina mentre entrambi i piloti tentavano l’atterraggio, ha dichiarato la Federal Aviation Administration in un comunicato. A bordo di ciascun aereo c’erano due persone.

I soccorritori hanno riferito di aver visto “fumo nero” e “fiamme attive”, secondo quanto riportato dall’audio del dispaccio registrato sul sito web Broadcastify . Almeno una persona è rimasta “intrappolata in uno degli aerei”, secondo la registrazione.

I due occupanti del Cessna sono sopravvissuti con ferite lievi, ha dichiarato l’ ufficio dello sceriffo della contea di Morgan in un post su Facebook. Un occupante dell’altro aereo è stato dichiarato morto sul posto e la seconda persona a bordo è stata trasportata in ospedale.

Sia la FAA che il National Transportation Safety Board stanno indagando.