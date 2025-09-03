mercoledì, Settembre 3, 2025
Decreti e circolariVigili del fuoco

 Bando di concorso pubblico, per titoli, sportivi e culturali, a 7 posti – ruolo atleti del Gruppo sportivo Vigili del Fuoco Fiamme Rosse

Il Faro
CORPO NAIONALE VIGILI DEL FUOCO

 Direzione Centrale per le Risorse Umane  – bando di concorso pubblico, per titoli, sportivi e culturali, a 7 posti per l’accesso al ruolo degli atleti del Gruppo sportivo Vigili del Fuoco Fiamme Rosse

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/09/03.09.2025-DCRU-Bando_di_concorso_decreto_dipartimentale_n_3341_del_3_settembre_2025-1.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/09/03.09.2025-DCRU-ALLEGATO_A-5-TITOLI-SPORTIVI.pdf

