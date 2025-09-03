Belluno, le classifiche del 36º Giro delle Mura di Feltre – 24º Campionato Europeo VV.F. di Podismo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Va in archivio anche la 36ª edizione del Giro delle Mura Città di Feltre insieme al 24° Campionato europeo VV.F. di corsa su strada, gara del Circuito podistico VV.F. 2025.

Sono stati 96 i Vigili del Fuoco provenienti da quasi tutte le regioni italiane, assieme ai colleghi d’oltralpe arrivati da Polonia, Spagna, Francia, Ungheria e Croazia.

Il Campionato europeo VV.F. è stato vinto da Ratajczyk Przemyslaw (Polonia), seguito dai connazionali Lukasz Ludkiewicz e Rafal Smolinski saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Primo dei Vigili del fuoco italiani Gabriele Simi dell’Unione Distrettuale VV.F. delle Giudicarie (TN) classificatosi al quinto posto, mentre primo del C.N.VV.F. è risultato Fabrizio Danesi del Comando di Verona.

Ancora la Polonia al primo posto del podio femminile con Dorota Skibska, al secondo posto Martyna Zielinska sempre della rappresentativa dei vigili del fuoco polacchi e al terzo posto Roberta Nicoletti del Comando di Ravenna.

Il trofeo è stato vinto ovviamente dalla squadra polacca che ha piazzato ben sei atleti nelle prime dieci posizioni

Gli atleti sono stati premiati dall’ex Dirigente generale VV.F., Silvano Barberi, dal Comandante VV.F. di Belluno, Matteo Carretto, dal Comandante VVF di Rovigo, Alessandra Bascià, dall’Ispettore distrettuale VVF del Primiero (TN), Alberto Tisot, e dal Presidente dell’ANVVF Sezione di Belluno, Franco Magrin.

Una menzione particolare agli ex Capi reparto VVF Gian Pietro Slongo, Lorenzo Bortoluzzi e Umberto Dal Farra che sono da sempre l’anima del Campionato.