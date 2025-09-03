mercoledì, Settembre 3, 2025
Ultimo:
Animalicronaca

Gattino buttato dentro una campana per la raccolta del vetro, salvato dai vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

L’hanno prima messo dentro un sacchetto di plastica e poi buttato dentro a una campana usata per la raccolta del vetro, posizionata in una via di Lecco.

Tra cocci e vetri rotti il destino di questo micio era già segnato, ma la sera dello scorso primo settembre una signora che si è avvicinata al grande contenitore ha fatto in modo che non fosse così, accorgendosi del miagolio e allertando il 112, che a sua volta ha fatto intervenire i vigili del fuoco sul posto. 

I pompieri hanno aperto la campagna senza ferirlo e lo hanno salvato. Il gattino è stato consegnato a un veterinario e a una volontaria dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) per ricevere le prime cure. l’operazione è durata circa due ore.

Potrebbe anche interessarti

Con la valigia pronta: nelle case di Kabul di chi aspetta un’occasione per lasciare l’Afghanistan

Il Faro

Trump, migranti illegali ricercati nelle aule scolastiche. Le scuole: “Proteggeremo gli studenti”

Il Faro

Dramma a Lanuvio, muore schiacciato dal trattatore: Carlo Leoni aveva 80 anni

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *