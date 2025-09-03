mercoledì, Settembre 3, 2025
Ultimo:
cronacaeventi

Il Giardino delle Fiabe 2025: a Roma tornano le storie magiche

Il Faro
Un festival che mescola teatro, musica, danza, laboratori e installazioni multimediali: insomma, tutto quello che serve per rendere felici bambini, genitori e anche quei nonni che ancora raccontano “C’era una volta…” prima della buonanotte.

Dopo il successo dello scorso anno, il progetto diretto da Annabella Calabrese con Daniele Esposito e organizzato da Le Chat Noir APS, torna con oltre 20 appuntamenti gratuiti tra spettacoli teatrali, laboratori, talk e installazioni multimediali.

Ecco tutto il programma, location per location, giorno per giorno:

Sabato 6 settembre – Parco Commendone

  • Ore 10.00 – Laboratorio di improvvisazione teatrale
    Con Annabella Calabrese e Daniele Esposito. Un gioco di fantasia per genitori e bambini, tra invenzione e risate.
  • Ore 11.30 – Fiabe a comando!
    Uno spettacolo comico e interattivo: è il pubblico a scrivere il copione insieme agli attori.

Domenica 7 settembre – Parco Commendone

  • Ore 10.00 – Laboratorio di percussioni
    Con Ivana Labellarte. Ogni oggetto diventa strumento per creare un’orchestra collettiva.
  • Ore 11.30 – Once upon a time…
    Spettacolo bilingue italiano/inglese con Craig Peritz e Anita Tenerelli: fiabe britanniche raccontate con musica, gag e interazione.

Sabato 13 settembre – Polo Culturale Ex Campari

  • Ore 10.00 – Workshop di danza ed educazione al movimento
    Con Marco Vesica e Ilaria Fioravanti: corpo, ritmo e gioco si fondono in un laboratorio aperto a grandi e piccoli.
  • Ore 11.00 – Visioni a colori
    Talk con le illustratrici Angela Piacentini, Maria Giròn e Valeria Abatzoglu: come nascono le immagini che fanno sognare i bambini.
  • Ore 11.30 – La magia della lettura
    Presentazione con autori emergenti dell’editoria per ragazzi.
  • Ore 12.00 – Fiabe a passo di danza
    Spettacolo coreutico diretto da Annabella Calabrese con coreografie di Marco Vesica: una ballerina smemorata porta in scena i grandi classici del balletto in chiave fiabesca.

Domenica 14 settembre – Polo Culturale Ex Campari

  • Ore 11.00 – L’incanto del cinema
    Incontro con i registi Denis Rabaglia e Luna Gualano: il cinema come magia che unisce.
  • Ore 12.00 – Musica in libertà
    Concerto interattivo del Quartetto Sharareh con letture di Vincenzo Iantorno: dalle colonne sonore animate ai grandi classici.

Venerdì 19 settembre – Villa Carpegna

  • Ore 17.30 – Fiabe di bestie magiche e metamorfosi
    Spettacolo itinerante in Silent Theatre con cuffie: creature incantate e trasformazioni meravigliose.

Sabato 20 settembre – Villa Carpegna

  • Ore 11.00 – Ninnillo e Nennella
    Spettacolo di narrazione e burattini con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio: fiaba tenera per bambini 0-6 anni.
  • Ore 17.30 – Fiabe di astuzie e tranelli
    Spettacolo itinerante in Silent Theatre: eroine astute, sfide impossibili e colpi di scena tra i prati di Villa Carpegna.

Domenica 21 settembre – Villa Carpegna

  • Ore 11.00 – La bambina venduta con le pere
    Spettacolo di burattini e narrazione per i più piccoli, con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio.
  • Ore 17.30 – Fiabe di fanciulle che sfidano il loro destino
    Spettacolo itinerante: grandi eroine del patrimonio fiabesco italiano raccontano coraggio e libertà.

Non solo favole, ma troverete anche:

  • Residenza artistica (4–18 settembre): giovani attori under 35 lavorano alla creazione di nuovi spettacoli ispirati alle fiabe.
  • Fiabe in viaggio (4–18 settembre): piccole performance nelle scuole, nei centri anziani e nelle case famiglia del Municipio XIII.
  • Installazioni multimediali (4–21 settembre)Il Giardino racconta a Villa Carpegna e al Parco Commendone, con sagome illustrate, QR code e video-animazioni.

