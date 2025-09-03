Il Giardino delle Fiabe 2025: a Roma tornano le storie magiche
Un festival che mescola teatro, musica, danza, laboratori e installazioni multimediali: insomma, tutto quello che serve per rendere felici bambini, genitori e anche quei nonni che ancora raccontano “C’era una volta…” prima della buonanotte.
Dopo il successo dello scorso anno, il progetto diretto da Annabella Calabrese con Daniele Esposito e organizzato da Le Chat Noir APS, torna con oltre 20 appuntamenti gratuiti tra spettacoli teatrali, laboratori, talk e installazioni multimediali.
Ecco tutto il programma, location per location, giorno per giorno:
Sabato 6 settembre – Parco Commendone
- Ore 10.00 – Laboratorio di improvvisazione teatrale
Con Annabella Calabrese e Daniele Esposito. Un gioco di fantasia per genitori e bambini, tra invenzione e risate.
- Ore 11.30 – Fiabe a comando!
Uno spettacolo comico e interattivo: è il pubblico a scrivere il copione insieme agli attori.
Domenica 7 settembre – Parco Commendone
- Ore 10.00 – Laboratorio di percussioni
Con Ivana Labellarte. Ogni oggetto diventa strumento per creare un’orchestra collettiva.
- Ore 11.30 – Once upon a time…
Spettacolo bilingue italiano/inglese con Craig Peritz e Anita Tenerelli: fiabe britanniche raccontate con musica, gag e interazione.
Sabato 13 settembre – Polo Culturale Ex Campari
- Ore 10.00 – Workshop di danza ed educazione al movimento
Con Marco Vesica e Ilaria Fioravanti: corpo, ritmo e gioco si fondono in un laboratorio aperto a grandi e piccoli.
- Ore 11.00 – Visioni a colori
Talk con le illustratrici Angela Piacentini, Maria Giròn e Valeria Abatzoglu: come nascono le immagini che fanno sognare i bambini.
- Ore 11.30 – La magia della lettura
Presentazione con autori emergenti dell’editoria per ragazzi.
- Ore 12.00 – Fiabe a passo di danza
Spettacolo coreutico diretto da Annabella Calabrese con coreografie di Marco Vesica: una ballerina smemorata porta in scena i grandi classici del balletto in chiave fiabesca.
Domenica 14 settembre – Polo Culturale Ex Campari
- Ore 11.00 – L’incanto del cinema
Incontro con i registi Denis Rabaglia e Luna Gualano: il cinema come magia che unisce.
- Ore 12.00 – Musica in libertà
Concerto interattivo del Quartetto Sharareh con letture di Vincenzo Iantorno: dalle colonne sonore animate ai grandi classici.
Venerdì 19 settembre – Villa Carpegna
- Ore 17.30 – Fiabe di bestie magiche e metamorfosi
Spettacolo itinerante in Silent Theatre con cuffie: creature incantate e trasformazioni meravigliose.
Sabato 20 settembre – Villa Carpegna
- Ore 11.00 – Ninnillo e Nennella
Spettacolo di narrazione e burattini con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio: fiaba tenera per bambini 0-6 anni.
- Ore 17.30 – Fiabe di astuzie e tranelli
Spettacolo itinerante in Silent Theatre: eroine astute, sfide impossibili e colpi di scena tra i prati di Villa Carpegna.
Domenica 21 settembre – Villa Carpegna
- Ore 11.00 – La bambina venduta con le pere
Spettacolo di burattini e narrazione per i più piccoli, con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio.
- Ore 17.30 – Fiabe di fanciulle che sfidano il loro destino
Spettacolo itinerante: grandi eroine del patrimonio fiabesco italiano raccontano coraggio e libertà.
Non solo favole, ma troverete anche:
- Residenza artistica (4–18 settembre): giovani attori under 35 lavorano alla creazione di nuovi spettacoli ispirati alle fiabe.
- Fiabe in viaggio (4–18 settembre): piccole performance nelle scuole, nei centri anziani e nelle case famiglia del Municipio XIII.
- Installazioni multimediali (4–21 settembre): Il Giardino racconta a Villa Carpegna e al Parco Commendone, con sagome illustrate, QR code e video-animazioni.