In conclusione dopo 80 interventi dei vigili del fuoco a Varzo per far fronte ai danni causati da frane e allagamenti

VIGILI DEL FUOCO

In fase di conclusione gli interventi dei vigili del fuoco a Varzo, in provincia di Verbania Cusio Ossola, per far fronte ai danni causati da frane e allagamenti dovuti al maltempo del 29 agosto scorso. In quattro giorni di lavoro, anche con mezzi meccanici per il movimento terra utili a rimuovere detriti da strade di collegamento, le squadre hanno portato a termine 80 soccorsi, la maggior parte di questi tra le zone di Riceno e Altreggiolo.