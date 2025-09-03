In fiamme causa un incendio boschivo una storica città mineraria d’oro in California

Spread the love

CONTEA DI TUOLUMNE, California (AP) — Un rapido incendio ha bruciato le case di una città della corsa all’oro in California , fondata intorno al 1850 dai minatori cinesi che erano stati cacciati da un campo vicino; l’incendio è cresciuto senza alcun contenimento.

Secondo CalFire, l’agenzia antincendio dello Stato, l’incendio si è rapidamente esteso fino a raggiungere un’estensione di 26 chilometri quadrati, costringendo martedì all’evacuazione della Chinese Camp Town e delle autostrade circostanti. Non si sono registrate segnalazioni immediate di feriti o morti.

Si tratta di uno dei numerosi incendi denominati TCU September Lighting Complex, che hanno bruciato più di 19 miglia quadrate (50 chilometri quadrati) in diverse località nelle contee di Calaveras e Tuolumne fino alle prime ore di mercoledì, senza alcun contenimento.

Almeno cinque case stavano bruciando nella cittadina rurale, dove si trovano sia case indipendenti che case mobili