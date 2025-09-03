mercoledì, Settembre 3, 2025
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

In fiamme causa un incendio boschivo una storica città mineraria d’oro in California

Il Faro
Spread the love

CONTEA DI TUOLUMNE, California (AP) — Un rapido incendio ha bruciato le case di una città della corsa all’oro in California , fondata intorno al 1850 dai minatori cinesi che erano stati cacciati da un campo vicino; l’incendio è cresciuto senza alcun contenimento.

Secondo CalFire, l’agenzia antincendio dello Stato, l’incendio si è rapidamente esteso fino a raggiungere un’estensione di 26 chilometri quadrati, costringendo martedì all’evacuazione della Chinese Camp Town e delle autostrade circostanti. Non si sono registrate segnalazioni immediate di feriti o morti.

Si tratta di uno dei numerosi incendi denominati TCU September Lighting Complex, che hanno bruciato più di 19 miglia quadrate (50 chilometri quadrati) in diverse località nelle contee di Calaveras e Tuolumne fino alle prime ore di mercoledì, senza alcun contenimento.

Almeno cinque case stavano bruciando nella cittadina rurale, dove si trovano sia case indipendenti che case mobili

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Le inondazioni di Helene bloccano centinaia di residenti della Carolina del Nord mentre il bilancio delle vittime della tempesta raggiunge quota 95

Il Faro

La curiosità – Chi è il fratello di Jannik Sinner –

Il Faro

Fratellini rischiano di annegare: salvati dai Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *