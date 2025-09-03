Incendio doloso a Trinitapoli: a fuoco ecoballe e rifiuti, è allarme inquinamento. Il sindaco: «Atto criminale»

Spread the love

Un vasto incendio è divampato nel cuore della notte appena trascorsa a Trinitapoli, nella Bat, interessando un’area della vecchia cooperativa agricola “La Fenice”, situata nei pressi della stazione ferroviaria. Le fiamme hanno destato forte preoccupazione tra i residenti, che al mattino hanno avvertito l’acre odore del fumo.e.i

Il rogo ha interessato un’area dove erano accatastati rifiuti di vario genere ed ecoballe. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme grazie all’ausilio di due autobotti. Oltre ai pompieri, sono intervenuti anche la Polizia Locale e il primo cittadino Francesco di Feo, insieme all’assessore all’Ecologia Tonia Iodice e ai tecnici dell’ufficio comunale.

Il primo cittadino non ha dubbi sulla natura dolosa dell’episodio, definendolo un «atto criminoso che deturpa il nostro territorio» e manifestando preoccupazione per le conseguenza ambientali, l’inquinamento e il ripetersi di simili eventi. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e per accertare le modalità con cui è stato appiccato il fuoco.

