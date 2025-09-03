Interventi dei Vigili del Fuoco marchigiani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ACQUASANTA TERME (AP) – SOCCORSO A PERSONA – Intorno alle 1,45 della scorsa notte i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in località Valledacqua per soccorrere un uomo che non aveva fatto rientro in casa e che stava lavorando su un fondo di sua proprietà con un escavatore.

Raggiunto il posto si evidenziava il mezzo meccanico ribaltato con il conducente sotto di esso. Per il settantunenne il personale sanitario constatava il decesso. Con un mezzo movimento terra giunto dalla centrale VVF si rimuoveva l’escavatore per poter poi liberare l’uomo e mettere lo stesso mezzo in sicurezza.

Dal Comando di Ascoli Piceno

——————————–

ANCONA – INCENDIO APPARTAMENTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima della mezzanotte in via Giannelli per l’incendio di un appartamento situato al primo piano. All’arrivo della squadra VVF gli occupanti erano già all’esterno quindi si è proceduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’abitazione che non risulta fruibile. Sul posto anche il personale del 118.

Dal comando di Ancona

————————————-

ASCOLI PICENO – INCENDIO VEGETAZIONE – Dalle 5,30 di questa mattina squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate per l’incendio divampato sul monte dell’Ascensione nella zona di Polesio, che ha coinvolto una superficie boscata. Le fiamme sono state spente e la situazione è sotto controllo. Sul campo ora si procede con la bonifica e per evitare che piccoli focolai possano rialzare il livello di attenzione. Sul posto anche personale VVF del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per una verifica della situazione dall’alto, con i droni in dotazione.

Dal Comando di Ascoli Piceno