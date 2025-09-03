mercoledì, Settembre 3, 2025
Vigili del fuoco

Intervenuti nel pomeriggio in una zona impervia per il recupero di un cane

VIGILI DEL FUOCO DI PESARO

TAVULLIA (PU) – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una zona impervia per il recupero di un cane, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano udito i guaiti dell’animale. Dopo una breve ricerca, il cane è stato individuato intrappolato in una recinzione precaria: liberato, è stato riportato sulla strada e riconsegnato al proprietario, rintracciato grazie a un annuncio di smarrimento diffuso dalla popolazione locale.

Dal Comando di Pesaro Urbino

