VIGILI DEL FUOCO DI PESARO

TAVULLIA (PU) – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una zona impervia per il recupero di un cane, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano udito i guaiti dell’animale. Dopo una breve ricerca, il cane è stato individuato intrappolato in una recinzione precaria: liberato, è stato riportato sulla strada e riconsegnato al proprietario, rintracciato grazie a un annuncio di smarrimento diffuso dalla popolazione locale.

Dal Comando di Pesaro Urbino