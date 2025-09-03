mercoledì, Settembre 3, 2025
Ultimo:
cronacaInternazionale

La Russia ha disturbato il Gps dell’aereo di Ursula von der Leyen in Bulgaria: volo atterrato a Plovdiv con mappe tradizionali

Il Faro
Spread the love

L’incidente, riportato in primis dal Financial Times, ha costretto l’aereo ad atterrare nella città di Plovdiv utilizzando mappe cartacee, anziché il sistema elettronico convenzionale.

“Possiamo confermare che c’è stato un disturbo del Gps, ma l’aereo è atterrato senza problemi. Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare che sospettano che questa palese interferenza sia stata effettuata dalla Russia“, ha dichiarato lunedì un portavoce della Commissione.

“Sappiamo bene che le minacce e le intimidazioni sono una componente regolare delle azioni ostili della Russia. Questo rafforzerà ulteriormente il nostro incrollabile impegno a potenziare le nostre capacità di difesa e il nostro sostegno all’Ucraina”, ha proseguito il portavoce, secondo cui non c’è stato alcun cambiamento nell’itinerario previsto.

https://it.euronews.com/my-europe/2025/09/01/la-russia-ha-disturbato-il-gps-dellaereo-di-ursula-von-der-leyen-in-bulgaria-volo-atterrat?

Potrebbe anche interessarti

Frecciarossa: aggressore bloccato nella stazione di Bologna. Ferito un passeggero

Il Faro

Anziano disabile massacrato in piazza in pieno giorno: calci e pugni per rapinargli 5 euro. L’aggressore rischia il linciaggio

Il Faro

Matera, nipote uccide il nonno: ragazza di 26 anni arrestata

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *