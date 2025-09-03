La Russia ha disturbato il Gps dell’aereo di Ursula von der Leyen in Bulgaria: volo atterrato a Plovdiv con mappe tradizionali

Spread the love

L’incidente, riportato in primis dal Financial Times, ha costretto l’aereo ad atterrare nella città di Plovdiv utilizzando mappe cartacee, anziché il sistema elettronico convenzionale.

“Possiamo confermare che c’è stato un disturbo del Gps, ma l’aereo è atterrato senza problemi. Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare che sospettano che questa palese interferenza sia stata effettuata dalla Russia“, ha dichiarato lunedì un portavoce della Commissione.

“Sappiamo bene che le minacce e le intimidazioni sono una componente regolare delle azioni ostili della Russia. Questo rafforzerà ulteriormente il nostro incrollabile impegno a potenziare le nostre capacità di difesa e il nostro sostegno all’Ucraina”, ha proseguito il portavoce, secondo cui non c’è stato alcun cambiamento nell’itinerario previsto.

https://it.euronews.com/my-europe/2025/09/01/la-russia-ha-disturbato-il-gps-dellaereo-di-ursula-von-der-leyen-in-bulgaria-volo-atterrat?