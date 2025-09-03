mercoledì, Settembre 3, 2025
Ultimo:
cronaca

Tremendo schianto (FOTO), due persone finiscono in ospedale e i loro cagnoloni rimangono da soli: accorrono i vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

PASSO DI COSTALUNGA. L’allerta è scattata poco prima delle 17 di ieri, 2 settembre, e sotto la pioggia battente, dopo che per cause in fase di accertamento un mezzo si è schiantato con violenza contro un albero. 

È successo nella zona del Passo di Costalunga, a pochi passi dal lago di Carezza e sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari.

Coinvolti nel violento schianto due persone e due cagnoloni. I pompieri hanno lavorato al recupero del mezzo e si sono presi cura degli animali, rimasti soli dopo che i proprietari sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. 

Presenti in zona anche i carabinieri di Bolzano, che indagano per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto. 

Tremendo schianto (FOTO), due persone finiscono in ospedale e i loro cagnoloni rimangono da soli: accorrono i vigili del fuoco – il Dolomiti

Potrebbe anche interessarti

Video – Roma, incendio a Monteverde, in fiamme l’ultimo piano di un palazzo, sul posto i vigili del fuoco

Il Faro

Cosa rischia chi ha un profilo falso e quando è reato

Il Faro

Furgone incastrato sotto a un Tir sulla Romea, morto il conducente

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *