Tremendo schianto (FOTO), due persone finiscono in ospedale e i loro cagnoloni rimangono da soli: accorrono i vigili del fuoco

PASSO DI COSTALUNGA. L’allerta è scattata poco prima delle 17 di ieri, 2 settembre, e sotto la pioggia battente, dopo che per cause in fase di accertamento un mezzo si è schiantato con violenza contro un albero.

È successo nella zona del Passo di Costalunga, a pochi passi dal lago di Carezza e sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari.

Coinvolti nel violento schianto due persone e due cagnoloni. I pompieri hanno lavorato al recupero del mezzo e si sono presi cura degli animali, rimasti soli dopo che i proprietari sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Presenti in zona anche i carabinieri di Bolzano, che indagano per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.

