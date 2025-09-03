Una seconda auto recuperata dai vigili del fuoco nel torrente Lavagna

Spread the love

Dopo l’auto recuperata nella notte precedente, nel tardo pomeriggio di ieri è stato segnalato un secondo veicolo nel torrente Lavagna, all’altezza di Via Gazzo.

Dopo una prima ispezione, i vigili del fuoco hanno ancorato il veicolo, tramite un argano a mano lo hanno ribaltato e hanno fatto una verifica completa dell’abitacolo, per fortuna vuoto. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri.

Ieri sera la Città Metropolitana ha invece pubblicato un aggiornamento relativo alla viabilità della Fontanabuona. Le strade colpite da frane e smottamenti sono state riaperte, anche se in alcuni casi si registravano ancora situazioni non ottimali.

