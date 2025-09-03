VIDEO – Afghanistan, terremoto nell’est: oltre 1.400 morti e migliaia di feriti. Appello dei Talebani

Spread the love

Il bilancio del sisma in Afghanistan orientale supera i 1.400 morti. Migliaia i feriti, strade bloccate e villaggi isolati. Talebani e Ong chiedono sostegno urgente dalla comunità internazionale

Il bilancio del terremoto nell’Afghanistan orientale è salito a oltre 1.400 morti.

Lo ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid, secondo cui 1.411 persone sono decedute nella sola provincia di Kunar, al confine con il Pakistan, la più colpita dal terremoto di magnitudo 6.0, e 3.124 sono rimaste ferite.

I funzionari hanno avvertito che il numero potrebbe aumentare ancora, man mano che gli aiuti raggiungono le aree isolate dove molti sono i feriti.

Diversi abitanti della provincia di Kunar vivono in ripide valli fluviali, separate da montagne impervie. Le agenzie di soccorso hanno dichiarato che molti membri delle loro squadre stavano raggiungendo le aree più isolate a piedi, a causa del terreno accidentato e delle strade dissestate.