VIDEO – Violento incendio avvolge una casa di Chatsworth – ferito un vigile del fuoco

Chatsworth, CA – Alle 10:46 del 2 settembre 2025, un violento incendio strutturale è scoppiato in una casa unifamiliare a due piani situata al 10322 di N Christine Pl.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles (LAFD) è intervenuto rapidamente, trovandosi di fronte a un denso fumo e fiamme. I vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso e hanno scoperto che il primo piano era avvolto da un intenso incendio, con fiamme significative che si estendevano al retro e al secondo piano dell’abitazione. Un totale di 53 vigili del fuoco ha lavorato diligentemente e alle 11:39 è stato dichiarato l’incendio.

Le squadre sono passate alle operazioni di ristrutturazione, recuperando i beni e raffreddando i punti caldi su entrambi i piani per garantire la completa mitigazione del rischio di incendio. Tutti gli occupanti sono stati evacuati in sicurezza prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Un vigile del fuoco ha riportato una lieve ustione ed è stato medicato dai paramedici sul posto. Sono state richieste le agenzie di supporto, tra cui il Dipartimento dell’Acqua e dell’Energia di Los Angeles (LADWP) per la gestione dei servizi, il Dipartimento dei Trasporti di Los Angeles (LADOT) per il controllo del traffico, il Dipartimento dell’Edilizia e della Sicurezza di Los Angeles (LADBS) per la sicurezza strutturale e le problematiche relative allo stoccaggio eccessivo, e la compagnia del gas per il supporto ai servizi. Sono presenti sul posto anche ulteriori risorse del Dipartimento per il recupero dei vigili del fuoco. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Il traffico nelle immediate vicinanze sarà interessato e si consiglia agli automobilisti di trovare percorsi alternativi per evitare rallentamenti. I residenti sono invitati a continuare a evitare la zona a causa delle operazioni di emergenza in corso.