mercoledì, Settembre 3, 2025
cronaca

Violento scontro all’incrocio, un’auto si ribalta e il conducente rimane bloccato: in azione i vigili del fuoco

BELLUNO. Uno scontro tra due auto e due persone ferite: è stata una mattinata di lavoro per i vigili del fuoco di Belluno che intorno alle 10 della mattina di oggi, mercoledì 3 settembre, sono intervenuti in via Giovanni Paolo I a seguito di un incidente stradale

Dopo l’impatto tra i due mezzi, un’autovettura è rimasta ribaltata sulla carreggiata e al suo interno si trovava il conducente, rimasto bloccato

La squadra dei vigili del fuoco lo ha estratto dall’abitacolo e lo ha affidato, insieme ad una seconda persona rimasta ferita, alle cure dei sanitari.

Quindi successivamente i pompieri hanno anche provveduto alla messa in sicurezza di entrambe le vetture e della strada. Sul posto presenti il personale del Suem e la polizia locale per i rilievi di competenza

