Violento scontro all’incrocio, un’auto si ribalta e il conducente rimane bloccato: in azione i vigili del fuoco

Spread the love

BELLUNO. Uno scontro tra due auto e due persone ferite: è stata una mattinata di lavoro per i vigili del fuoco di Belluno che intorno alle 10 della mattina di oggi, mercoledì 3 settembre, sono intervenuti in via Giovanni Paolo I a seguito di un incidente stradale.

Dopo l’impatto tra i due mezzi, un’autovettura è rimasta ribaltata sulla carreggiata e al suo interno si trovava il conducente, rimasto bloccato.

La squadra dei vigili del fuoco lo ha estratto dall’abitacolo e lo ha affidato, insieme ad una seconda persona rimasta ferita, alle cure dei sanitari.

Quindi successivamente i pompieri hanno anche provveduto alla messa in sicurezza di entrambe le vetture e della strada. Sul posto presenti il personale del Suem e la polizia locale per i rilievi di competenza

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/violento-scontro-allincrocio-unauto-si-ribalta-e-il-conducente-rimane-bloccato-in-azione-i-vigili-del-fuoco