4 vigili del fuoco feriti mentre combattevano un incendio sui pendii del South Side di Pittsburgh

Giovedì, quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre stavano installando una scala sul luogo di un incendio scoppiato sui pendii del South Side di Pittsburgh.

I primi soccorritori sono rimasti feriti quando la scala apparentemente è scivolata e ha colpito un cavo elettrico attivo vicino all’abitazione in fiamme in Monastery Avenue. Quattro vigili del fuoco sono stati portati in ospedale per accertamenti dopo essere rimasti sotto shock.

Secondo il comandante dell’incidente, quando sono arrivati ​​giovedì mattina, hanno trovato un incendio di notevoli dimensioni al terzo piano. Mentre i vigili del fuoco feriti venivano soccorsi, il resto dei soccorritori ha continuato a combattere le fiamme.