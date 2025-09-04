Ancora incendi in Sardegna, grosso rogo a Mamoiada: Super Puma in volo
MAMOIADA. La Sardegna brucia ancora. Sono attualmente in corso diversi roghi nell’Isola in particolare a Mamoiada, San Gavino, Samassi e San Giovanni Suergiu.
Il più esteso al momento è l’incendio che sta interessando il territorio di Mamoiada in località Sa ‘E Cubeddu.
Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di tre elicotteri regionali provenienti dalle basi operative di Farcana, San Cosimo e Alà dei Sardi (Super Puma).
A San Giovanni Suergiu il rogo è in corso in località R. De. S. Perdu. Bruciano anche le campagne di Samassi, in località C. Meloni. Gli uomini della Forestale sono impegnati anche nelle campagne di San Gavino Monreale per un altro incendio.
Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero regionale proveniente dalla base operative di Villasalto su un altro incendio nelle campagne di Serrenti, in località Mitza Sa Terra.
