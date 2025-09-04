giovedì, Settembre 4, 2025
Due cercatori di funghi si perdono in un bosco nel Cosentino, salvati dai vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, Distaccamento di San Giovanni in Fiore, è intervenuta per un’operazione di ricerca persona nel Comune di Pedace, in località Botte Donato – Strada delle Vette.

I malcapitati, due cercatori di funghi, si erano smarriti in una zona boscata e particolarmente impervia. Una volta geolocalizzata la loro posizione, è stato necessario attivare il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Alle ore 18:15 l’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme ha raggiunto i dispersi, provvedendo al loro recupero e al successivo trasporto in un luogo sicuro dove venivano affidati al personale vigilfuoco della squadra di terra.

