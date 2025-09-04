Spread the love

Dopo la recente affiliazione del Centro Sportivo Aeronautica Militare, lo svolgimento del concorso per Atleti Allievi Finanzieri e la collaborazione di lunga data con Fiamme Oro e Centro Sportivo Esercito, anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco apre all’arrampicata sportiva, grazie al lavoro del Presidente FASI Battistella, che ha interagito con i Corpi Militari dello Stato e con i Corpi Nazionali del Comparto Sicurezza.

È stato indetto un concorso pubblico, per titoli sportivi e culturali, a 7 posti per l’accesso al ruolo di atleti del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Fiamme Rosse. Fra i 7 atleti ricercati sono presenti 1 atleta di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità Boulder, e 1 atleta di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva, specialità Speed. Il concorso è riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali, e che detengano specifici titoli sportivi e precisi requisiti indicati nel bando.

Questo concorso segna l’inizio di un’importante collaborazione tra la FASI e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che regalerà nuove preziose opportunità ai nostri atleti e che contribuirà alla crescita del nostro sport.

https://www.federclimb.it/news/23-vita-federale/3197-apertura-all%E2%80%99arrampicata-sportiva-da-parte-del-corpo-nazionale-dei-vigli-del-fuoco.html