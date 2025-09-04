giovedì, Settembre 4, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio Castellammare, c’è un sospetto responsabile: è un autotrasportatore

Il Faro
Spread the love

Il conducente di un autocarro sarebbe il presunto responsabile dell’incendio che lo scorso primo settembre ha interessato un terreno abbandonato a Castellammare di Stabia (Napoli), in via Cupa San Marco, già sottoposto a sequestro e adibito abusivamente a discarica.

E’ questo l’esito dell’attività investigativa della polizia municipale coordinata dal colonnello Francesco Del Gaudio e dal maresciallo Nicola Coraggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, mentre era alla guida del proprio mezzo, ha abbandonato parte del carico in fiamme sul viadotto San Marco della SS 145, che collega Castellammare di Stabia con i comuni della Penisola Sorrentina.

I materiali incendiati sono poi finiti nel terreno sottostante causando l’incendio di vaste proporzioni, che ha comportato anche la temporanea chiusura del viadotto. 

https://www.napolitoday.it/cronaca/incendio-castellammare-fermato-responsabile.html
© NapoliToday

Potrebbe anche interessarti

Il 5 novembre si celebrerà la messa di suffragio per i tre vigili del fuoco che persero la vita nell’esplosione di Quargnento

Il Faro

Conferimento di incarichi dirigenziali in temporanea reggenza.

Il Faro

VIDEO – Quattro persone, tra cui due vigili del fuoco, trasportate in ospedale dopo l’incendio in un appartamento di Holland Close

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *