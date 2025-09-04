Incendio Castellammare, c’è un sospetto responsabile: è un autotrasportatore

Spread the love

Il conducente di un autocarro sarebbe il presunto responsabile dell’incendio che lo scorso primo settembre ha interessato un terreno abbandonato a Castellammare di Stabia (Napoli), in via Cupa San Marco, già sottoposto a sequestro e adibito abusivamente a discarica.

E’ questo l’esito dell’attività investigativa della polizia municipale coordinata dal colonnello Francesco Del Gaudio e dal maresciallo Nicola Coraggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, mentre era alla guida del proprio mezzo, ha abbandonato parte del carico in fiamme sul viadotto San Marco della SS 145, che collega Castellammare di Stabia con i comuni della Penisola Sorrentina.

I materiali incendiati sono poi finiti nel terreno sottostante causando l’incendio di vaste proporzioni, che ha comportato anche la temporanea chiusura del viadotto.