Moto incontro del Motoclub Vigili del Fuoco – La manifestazione, giunta alla settima edizione, in programma sabato 6 settembre
Il motoclub “Vigili del Fuoco” organizza il 7° moto incontro, aperto a tutti, in programma per sabato 6 settembre.
Il programma prevede: alle 8.30 il ritrovo sul piazzale della sede dei Vigili del Fuoco, con consegna dei gadget agli iscritti; alle 9.30 la partenza per San Giacomo di Roburent; alle 12.30 il pranzo presso il ristorante di San Giacomo di Roburent.
Pagamento (20 euro comprensivo di tour in moto, gadget, colazione e pranzo) al seguente Iban: IT18Y3608105138281153681184 – Silvio. Conferma con messaggio WhatsApp ad uno dei seguenti numeri: 335-6671438 Silvio; 331-5783552 Roby.
https://laguida.it/2025/09/04/moto-incontro-del-motoclub-vigili-del-fuoco/