VIDEO – Due vigili del fuoco ricoverati in ospedale dopo aver combattuto un incendio in una casa storica di Southside

Mercoledì mattina due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale dopo il crollo del tetto mentre stavano combattendo un incendio domestico a doppio allarme nel quartiere storico di Southside a Fort Worth.

I funzionari dei vigili del fuoco di Fort Worth hanno dichiarato di aver iniziato a ricevere chiamate intorno alle 10:50 circa riguardo a una casa in fiamme nel isolato 200 di South Williams Street, vicino a Vickery Boulevard e South Freeway a sud-est del centro.

Secondo Craig Trojacek, responsabile dell’informazione pubblica del dipartimento dei vigili del fuoco di Fort Worth, i primi vigili del fuoco sono arrivati ​​entro cinque minuti e la prima chiamata di soccorso è stata effettuata appena due minuti dopo.

Trojacek ha affermato che un pompiere è rimasto intrappolato nel garage dopo il crollo di una parte dell’abitazione. La chiamata di emergenza ha attivato un secondo allarme per garantire che ci fosse personale sufficiente per intervenire e gestire l’incendio e il pompiere ferito.

Il pompiere intrappolato è stato estratto dal garage ed è stato trasportato in ambulanza al Parkland Memorial Hospital di Dallas per le cure del caso. Trojacek ha affermato che le sue condizioni sono stabili, ma non ha potuto fornire ulteriori dettagli sulle ferite.

Un secondo pompiere è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni e la natura delle ferite sono sconosciute.