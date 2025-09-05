venerdì, Settembre 5, 2025
Animalicronaca

A Padova – Guarda chi è finito nel camino, piccola civetta salvata dai vigili del fuoco

Il Faro
Una piccola civetta è stata liberata, dai vigili del fuoco di Padova dopo che aveva trovato rifugio nella canna fumaria di un’abitazione.

I proprietari dell’immobile, che si trova in via dell’Ippodromo, sentendo dei rumori provenire dal camino, hanno scoperto che una piccola civetta si stava riparando all’interno. L’animale, probabilmente, aveva trovato rifugio in questi giorni di maltempo.

