Incendio nelle campagne di Alà dei Sardi: 3 elicotteri per spegnere le fiamme

Circa 5 ettari di area boschiva sono andati in fiamme nella giornata di oggi nelle campagne di Alà dei Sardi, località Presinsainu, per un incendio che ha reso necessario l’intervento di tre elicotteri. Due sono Superpuma, decollati dalle basi di Alà dei Sardi e Fenosu, più uno proveniente da Anela.

Sul posto sono intervenute anche due squadre Forestas dei cantieri di Alà dei Sardi (Coiluna e Terranova), una squadra dei barracelli locali, una squadra dei volontari locali e una squadra dei vigili del fuoco di Ozieri. A coordinare le operazioni di spegnimento la stazione del Corpo forestale di Buddusò.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/gallura/incendio-nelle-campagne-di-ala-dei-sardi-3-elicotteri-per-spegnere-le-fiamme-ngczm3lw