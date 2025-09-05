venerdì, Settembre 5, 2025
Pescatore ottantenne cade nel Lago Azzurro a Sansepolcro: recuperato senza vita dai Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento volontari di Sansepolcro, che hanno richiesto il supporto dell’elicottero Drago. Gli elisoccorritori si sono calati dall’elicottero per recuperare l’anziano pescatore, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Il personale sanitario, giunto sul luogo dell’incidente, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. La dinamica dell’accaduto resta al vaglio delle autorità competenti.

