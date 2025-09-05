venerdì, Settembre 5, 2025
Stoccolma (SWE) – Sperimentazione sistemi di comunicazione interforze in ambite EU – www.HTO.tv

Si è svolto a Stoccolma in Svezia il secondo pilot trial del progetto EUCCS (EU Critical Communication System), nel quale è stato testato sul campo un sistema di comunicazione unico interforze, condiviso fra tutti i paesi dell’Unione Europea. Hanno preso parte all’esercitazione circa 60 unità appartenenti alle organizzazioni di soccorso e forze di polizia partecipanti al progetto. Per l’Italia hanno partecipato 2 vigili del fuoco specialisti TLC, un carabiniere e un finanziere. L’esercitazione ha simulato un traffico internazionale di droga, con scenari di soccorso coinvolgenti vigili del fuoco e servizi sanitari di urgenza ed emergenza. Questo pilot trial in Svezia conclude la seconda parte del progetto e pone le basi per la terza fase che vedrà l’Italia protagonista, come paese ospitante.

