Terribile incidente tra una betoniera e un furgone, morti 2 operai del Friuli

Tragico incidente mortale questa mattina intorno alle 7 e 30 sulla provinciale 57, all’altezza di Torre di Mosto dove due persone hanno perso la vita. Lo scontro ha coinvolto una betoniera, un furgone con tre persone a bordo e un 12enne in bicicletta. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante si è schiantato frontalmente contro il furgone.

Purtroppo nonostante gli sforzi del personale sanitario del Suem, sul posto anche con l’elicottero, ha dichiarato il decesso di due passeggeri a bordo del furgone. Le vittime sono Faier Benedini, 19enne nato a San Daniele del Friuli e residente a Pravisdomini, e Vincenzo Viscardi, 44enne di nato ad Acerra ma residente anche lui nel pordenonese.

Sono due le persone ferite in modo grave: un giovane parente di una delle due vittime che si trovava anche lui sul furgone, e un dodicenne in bicicletta che è rimasto coinvolto nell’incidente. Illeso invece l’autista delle betoniera.https://www.friulioggi.it/cronaca/incidente-betoniera-furgone-torre-mosto-2-morti-11-ottobre-2022/

