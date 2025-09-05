VIDEO – Enorme incendio scoppia al Dundee Recycling Centre

Spread the love

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina presto in un centro di riciclaggio vicino all’aeroporto di Dundee, richiedendo un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco e del soccorso scozzese. Tre mezzi antincendio sono stati inviati per domare l’incendio, che sta interessando un’ampia area all’interno della struttura. Si consiglia ai residenti di Dundee, Newport e Tayport di tenere finestre e porte chiuse a causa del fumo intenso.

Il servizio antincendio e di soccorso scozzese esorta la popolazione locale a tenere finestre e porte chiuse mentre le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a domare le fiamme al Riverside Recycling Centre.