Vigili del fuoco

Visita Dir. Regionale al Comando di Ragusa

VIGILI DEL FUOCO

Il Direttore Regionale ing. Agatino Carrolo, partendo da Palermo ha iniziato a Ragusa il saluto al personale prima del suo collocamento in quiescenza. Il Direttore, giunto al Comando alle 9:45, è stato accolto dal Comandante ing. Augusto Fonti e dallo schieramento del personale; successivamente ha voluto rendere omaggio ai caduti, ponendo una corona alla stele che si affaccia su via Archimede.
E’ seguito quindi l’incontro con tutto il personale operativo e amministrativo del Comando, la componente volontaria e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.
Nel suo discorso, l’ing. Carrolo ha lasciato trasparire l’emozione del momento, rivivendo i trascorsi nella famiglia dei Vigili del Fuoco ed esprimendo apprezzamento per il quotidiano lavoro di ognuno. Ha poi invitato tutto il personale, ciascuno nel proprio ruolo, a sviluppare la capacità di ascolto quale presupposto prima di assumere le necessarie decisioni in relazione agli incarichi e alle responsabilità specifiche nella gerarchia di Comando. Un commosso ed affettuoso applauso ha concluso il saluto di Commiato del Direttore che, a fine settembre, sarà collocato in quiescenza.

