VIDEO – Cane sale sul tetto della chiesa: salvato dai vigili del fuoco

Il Faro
È accaduto a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Applausi delle persone presenti quando i caschi rossi lo hanno portato giù

Sta facendo il giro del web il salvataggio di un cagnolino che era riuscito a salire sul tetto di una chiesa del quartiere Fuorigrotta e non riusciva più a scendere. La chiesa è quella all’angolo di via Giacomo Leopardi e il video è stato postato sui social dal deputato di Avs Francesco Borrelli. Le immagini mostrano l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il quadrupede grazie al ponte levatoio. Il cane non si è fidato subito, mandando a vuoto i soccorritori un paio di volte, per poi lasciarsi prendere tra gli applausi degli astanti. 

https://www.napolitoday.it/attualita/cane-salvato-vigili-del-fuoco-napoli.html
