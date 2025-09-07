VIDEO – Rogo alla floricoltura Magnani Tina, a fuoco 14 mila mq di serre

Spread the love

VIAREGGIO – Andati a fuoco 14mila mq di copertura, i macchinari per la lavorazione e circa 30.000 piante di Stelle di Natale. Corsa contro il tempo per salvare il resto della produzione

Un grave incendio ha colpito la floricoltura Magnani Tina di via del fosso Guidario a Torre del Lago, distruggendo metà della copertura della serra principale, dove vengono coltivate le Stelle di Natale e danneggiando almeno un terzo della produzione, circa 30 mila piante.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di mattina nella zona di un generatore e da subito hanno attaccato il nylon della copertura, oltre al sistema di ombreggiamento delle piante.

L’allarme è stato lanciato ai vigili del fuoco da alcuni carabinieri fuori servizio che hanno visto il bagliore del fuoco, oltre ad alcuni colleghi dei proprietari dell’azienda.

Un danno enorme, si parla di oltre 100 mila euro tra struttura e piante rovinate ma adesso è corsa contro il tempo per cercare di salvare il resto della produzione.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Viareggio. Per adesso i vigili del fuoco non hanno nessun elemento per poter confermare l’origine del rogo, quindi le indagini sono aperte a tutto campo, si va dal corto circuito fino all’atto doloso, anche se i titolari dell’azienda non si saprebbero spiegare un gesto del genere.