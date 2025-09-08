Auto fuori controllo a Lodi travolge tre vetture in sosta in via Carnovali e si ribalta

Spread the love

Auto in marcia si schianta contro tre veicoli in sosta e poi si ribalta. È stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco il 65enne coinvolto nella serata di ieri, domenica 7 settembre, nell’incidente che ha bloccato via Carnovali a Lodi: sinistro avvenuto intorno alle 21 con appunto quattro automobili coinvolte ma solo uno che stava percorrendo la via.

Da chiarire le cause, con il 65enne che ha finito la propria marcia sbattendo prima contro i mezzi fermi, uno di questi finito a centro strada a seguito dell’impatto, per poi ribaltarsi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza con automedica al seguito e vigili del fuoco che hanno aiutato l’automobilista ad uscire dall’abitacolo venendo poi preso in carico dai sanitari (salvo poi rifiutare il trasporto in ospedale).

Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica gli agenti della Polizia di Stato con volanti della questura e della vicina sezione stradale.

https://www.ilcittadino.it/stories/premium/lodi/auto-fuori-controllo-lodi-travolge-tre-vetture-sosta-via-carnovali-si-ribalta-o_163001_96