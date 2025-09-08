Busto, sit in dei vigili del fuoco: «Non riusciamo più a garantire il soccorso»
BUSTO ARSIZIO – Sit in di protesta davanti al distaccamento dei vigili del fuoco di Busto Arsizio dalle 8.30 di oggi, lunedì 8 settembre. «Da anni denunciamo la carenza di organico», spiegano Davide Farano della Fp Cigl e Francesco Favara della Uil Pa Vvf. «Mancano 100 unità, il distaccamento di Somma Lombardo è spesso chiuso, impossibile garantire il soccorso ai cittadini in queste condizioni». L’appello: «La politica si mobiliti. Invitiamo anche i sindaci a muoversi». Presenti anche Giovanni Russo Confsal, Lino Coltellese Cisl , Donato Lerna Conapo, Fabrizio Barbetta Usb.
Solidarietà dagli automobilisti
Presente il sindaco di Cavaria con Premezzo ed ex vigile del fuoco Franco Zeni. Presenti anche il sindaco di Busto, Emanuele Antonelli, il vicesindaco di Gallarate Rocco Longobardi, il consigliere regionale Emanuele Monti, oltre al sindaco di Cavaria ed ex vigile del fuoco Franco Zeni. Moltissima la solidarietà da parte degli automobili di passaggio. Il 15 settembre ci sarà il secondo Sit in a Varese.
«Il territorio varesino presenta rischi unici: dalle fragilità orografiche alle attività industriali a rischio rilevante, dalla presenza di siti nucleari a un’autostrada tra le più trafficate d’Europa, fino all’Aeroporto di Milano-Malpensa, recentemente elevato alla 10ª categoria come Fiumicino. Un quadro che porta i Vigili del Fuoco locali a gestire circa 10mila interventi annui. Un carico enorme che si scontra con un dispositivo di soccorso messo quotidianamente in crisi da organici insufficienti, turni estenuanti e politiche di risparmio considerate miopi», spiegano i rappresentanti sindacali che denunciano un «imbarazzante silenzio da parte degli Uffici Centrali» sottolineando, contemporaneamente, l’impegno del senatore leghista Stefano Candiani.