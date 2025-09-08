Grave incidente stradale tra un’automobile e una moto – deceduto il conducente della moto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri sera alle 23.40 circa squadre di soccorso VVF dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno sono intervenute al confine di Rovello Porro, in via Vittorio Veneto, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto.

La vettura si è ribaltata mentre la moto ha preso fuoco. Purtroppo, il conducente della moto di anni 27 è deceduto sul posto.

In posto unitamente ai VVF, 118 e Carabinieri