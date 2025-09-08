Incendio nella notte a Rodeghieri: magazzino in fiamme, salvi i garage grazie ai Vigili del Fuoco

Spread the love

È scattato intorno alle 22 di sabato l’allarme per un vasto incendio divampato in località Rodeghieri, sull’Altopiano di Asiago. Le fiamme sono partite da un magazzino e, alimentate dal materiale stoccato, si sono propagate rapidamente fino a una legnaia adiacente, minacciando anche i garage nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Asiago, arrivate con due mezzi e cinque operatori, affiancate dai volontari del distaccamento di Thiene, che hanno portato supporto con altri due automezzi.

L’azione coordinata e rapida delle squadre antincendio ha evitato conseguenze ben peggiori. Dopo circa sei ore di lavoro ininterrotto, le fiamme sono state completamente domate e l’intera area messa in sicurezza.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Le strutture vicine sono state preservate grazie all’efficacia dell’intervento. Resta da chiarire l’origine del rogo: i tecnici dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per stabilire con esattezza le cause che hanno dato inizio all’incendio.

