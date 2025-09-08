Paracadutista sbaglia atterraggio e finisce nel cimitero: salvata dai vigili del fuoco

Spread the love

Un normale esercizio di paracadutismo si è trasformato in un incidente surreale a Vercelli. Una donna di 54 anni, impegnata in un lancio dall’aeroporto Carlo Del Prete, ha perso la traiettoria prevista ed è finita all’interno del cimitero di corso Salamano, proprio mentre la struttura era chiusa al pubblico.

L’atterraggio è stato tutt’altro che morbido: lungo la caduta, la donna ha urtato alcuni ostacoli, riportando diverse ferite e fratture. Bloccata all’interno del Camposanto, è stata raggiunta dai vigili del fuoco di Vercelli, che hanno utilizzato un’autoscala per metterla in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia.

Trasportata in ospedale in codice giallo, la paracadutista è stata stabilizzata e ricoverata. Nonostante i traumi riportati, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La vicenda ha destato grande curiosità in città, per la dinamica insolita e il luogo in cui si è verificato l’incidente.

