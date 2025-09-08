lunedì, Settembre 8, 2025
Ultimo:
cronaca

Pensionato travolto da una mucca nei boschi di Ne, trasportato dal Drago al San Martino in codice rosso

Il Faro
Spread the love

Momenti di paura questa mattina nei pressi del passo della Biscia, sopra Ne, nell’entroterra di Chiavari. Un pensionato è stato improvvisamente caricato da una mucca mentre si trovava in un ampio prato. L’animale lo ha travolto procurandogli diversi traumi, in particolare al cranio, e ferite tali da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati l’automedica Tango 1 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai carabinieri forestali. Vista la gravità delle condizioni dell’uomo, è stato chiesto il supporto dell’elisoccorso: l’elicottero Drago dei vigili del fuoco è decollato da Genova e ha provveduto al trasferimento d’urgenza.

Il ferito è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono serie.

Potrebbe anche interessarti

Frontale tra due auto, un morto e tre feriti: la vittima è un ragazzo di 27 anni

Il Faro

Bruno Sanetti, il Vigile del Fuoco campione di ciclismo

Il Faro

Cacciatore ucciso da un colpo di fucile, indagato vigile del fuoco eroe

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *