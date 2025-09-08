Pensionato travolto da una mucca nei boschi di Ne, trasportato dal Drago al San Martino in codice rosso
Momenti di paura questa mattina nei pressi del passo della Biscia, sopra Ne, nell’entroterra di Chiavari. Un pensionato è stato improvvisamente caricato da una mucca mentre si trovava in un ampio prato. L’animale lo ha travolto procurandogli diversi traumi, in particolare al cranio, e ferite tali da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.
Sul posto sono arrivati l’automedica Tango 1 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai carabinieri forestali. Vista la gravità delle condizioni dell’uomo, è stato chiesto il supporto dell’elisoccorso: l’elicottero Drago dei vigili del fuoco è decollato da Genova e ha provveduto al trasferimento d’urgenza.
Il ferito è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono serie.