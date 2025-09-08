VIDEO – Un’auto investe i pedoni in Francia: 1 morto e 3 feriti gravi – sei vittime sul posto, tra cui quattro pedoni e i due occupanti dell’auto

Spread the love

Parigi,(IANS) – Un’auto ha investito alcuni pedoni a Pirou, nel dipartimento francese della Manica, uccidendo una persona e ferendone gravemente altre tre. Il veicolo si è schiantato contro la terrazza di una pizzeria nella cittadina costiera.

Il procuratore generale di Coutances, Gauthier Poupeau, ha dichiarato sabato che, in base alle prime informazioni, il conducente dell’auto ha avuto un malore e il veicolo ha continuato a muoversi per diversi metri prima di investire un gruppo di persone.

Due uomini, tra cui l’autista dell’auto, e una donna sono stati arrestati, ha affermato il procuratore, aggiungendo che sono possibili ulteriori arresti.

“Una persona è andata a prendere un veicolo” e “ha deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale”, ha aggiunto Coutin, affermando che l’incidente “si è intensificato e si è concluso in una terribile tragedia”..

Quando la polizia è arrivata, ha visto una folla in preda al panico, con molte persone sotto l’effetto dell’alcol, ha riferito una fonte della polizia.