martedì, Settembre 9, 2025
cronaca

Auto esce di strada poco prima dell’alba e si ribalta più volte: il passeggero rimane incastrato tra le lamiere e muore. Ferito il guidatore

Il Faro
L’autovettura condotta da un 39enne marocchino residente a Carmignano di Brenta proveniente da San Giorgio delle Pertiche – direzione Piazzola sul Brenta – ha sbandato innescando una carambola. A seguito dell’impatto il passeggero, non ancora identificato perché privo di documenti, ha perso la vita.

Il conducente è stato trasportato presso l’ospedale di Cittadella non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Cittadella ha estratto l’uomo bloccato tra le lamiere per affidarlo poi al personale sanitario del 118. Purtroppo il medico ne ha constatato il decesso.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/incidente_morto_ponte_carturo_piazzola_sul_brenta-9057420.html

