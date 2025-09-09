Auto vola nel fosso, donna intrappolata nell’abitacolo soccorsa dai vigili del fuoco

Spread the love

Incidente questa mattina all’alba intorno alle 5 sulla strada provinciale di Golese a Vicomero. Una donna a bordo di un’auto – per cause ora al vaglio dei carabinieri è finita nel fosso. Nell’impatto è scoppiato l’airbag, la donna è rimasta intrappolata dentro l’abitacolo: sono intervenuti 118 e vigili del fuoco che hanno estratto la donna poi trasportata al Maggiore da un’ambulanza.

https://www.gazzettadiparma.it/parma/2025/09/09/news/vede-i-carabinieri-di-pattuglia-nel-quartiere-san-leonardo-e-fugge-cercando-di-disfarsi-di-un-bilancino-di-precisione-e-di-alcune-dosi-di-cocaina-890959