Container di rifiuti in fiamme: capannone invaso dal fumo e aria irrespirabile

Momenti di tensione ieri nella zona industriale di Bronzolo Sud, in provincia di Bolzano, dove un container di rifiuti ha preso fuoco all’interno di un capannone. Il denso fumo sprigionato dall’incendio ha rapidamente invaso la struttura, rendendo necessaria un’immediata operazione di messa in sicurezza.

All’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme erano già state domate grazie al pronto intervento dei pompieri volontari di Bronzolo e Ora, che avevano inoltre provveduto a spostare all’esterno il cassone in fiamme, riducendo i rischi di propagazione.

Per completare la bonifica e riportare la situazione alla normalità, i pompieri hanno attivato potenti ventilatori, indispensabili per liberare i locali dal fumo e rendere di nuovo agibile il capannone. Fortunatamente non si registrano feriti, né danni rilevanti alla struttura.