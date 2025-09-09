London Heathrow Airport emergency: l’evacuazione del terminal è stato causato da “isteria di massa” per timore di perdite chimiche

Spread the love

I PASSEGGERI sono stati evacuati da un terminal di Heathrow a causa di un “possibile materiale pericoloso” e 20 persone sono rimaste ferite. Intorno alle 17:00, le squadre dei vigili del fuoco di diverse stazioni sono state chiamate al principale aeroporto di Londra .

Una fonte della polizia ha riferito alla BBC che si è trattato di un evento di “isteria di massa” e che non sono stati rinvenuti materiali pericolosi.

Sono state inviate squadre specializzate per valutare la scena e il Terminal 4 è stato chiuso per precauzione. Le riprese dall’aeroporto mostrano orde di viaggiatori stanchi in piedi fuori con le valigie dopo la chiusura.

Si è potuto sentire un membro dello staff con un megafono dire: “Ci scusiamo per l’inconveniente, abbiamo una squadra di specialisti sul posto.

Il funzionario dell’aeroporto ha anche indirizzato i passeggeri verso i bagni più vicini e ha spiegato che sarebbero state distribuite delle coperte. Heathrow ha avvertito i passeggeri di “non recarsi” al Terminal 4 questa sera, mentre proseguono le indagini.